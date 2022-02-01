Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди объявил о завершении карьеры.
«Мне трудно это писать, но вcе же: я больше не буду соревноваться. Я наслаждался карьерой в НФЛ, но теперь пришло время сосредоточить время и энергию на других вещах, которые требуют моего внимания.
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Лучше всего, если я оставлю площадку следующему поколению преданных своему делу спортсменов. Моя карьера была невероятно захватывающей, полной взлетов и падений. Когда вы занимаетесь этим каждый день, вы действительно не думаете о том, что однажды все закончится. Однако сейчас я сижу здесь и думаю обо всех великих игроках и тренерах, с которыми мне посчастливилось играть, а также о соперниках – конкуренция была очень высокой, но именно это нам и нравится.
НФЛ
7-кратный победитель Супербоула Том Брэди завершит карьеру (ESPN)
Но дружба и отношения так же сильны. Я буду хранить и помнить эти воспоминания, буду часто возвращаться к ним. Я чувствую себя самым счастливым человеком в мире», – написал семикратный победитель Супербоула в прощальном сообщении в твиттере.
Первым об уходе Брэди из спорта сообщил ESPN – однако отец легенды НФЛ опроверг эту информацию.
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