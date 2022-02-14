«Лос-Анджелес Рэмс» обыграли «Цинцинатти Бенгалс» в главном матче сезона НФЛ и стали победителями Супербоула. Игра состоялась в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 23:20 в пользу «Рэмс».

«Рэмс» выиграли в Супербоуле второй раз в истории, финал для команды был пятым. Во время традиционного Half Time Show зрителей развлекали популярные артисты – 50 Cent, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Кендрик Ламар, Андерсон Паак и Мэри Джей Блайдж.

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Артисты на Супербоуле Фото: Getty Images

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На пути к финалу «Рэмс» обыграли «Аризону Кардиналс» (34:11), «Тампа-Бэй Бакканирс» (30:27) и «Сан-Франциско Форти Найнерс» (20:17). «Бенгалс» одолели «Лас-Вегас Райдерс» (26:19), «Теннесси Тайтенс» (19:16), а в финале конференции сенсационно победили «Канзас-Сити Чифс» (27:24 ОТ).

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