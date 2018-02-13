Во Владивостоке женская команда по амфуту замутила фотосессию. Сам решай, кликать или нет

Девушки из команды по американскому футболу «Владивостокские косатки» опубликовали в соцсетях серию фотографий в нижнем белье. Так они хотят привлечь внимание к не очень популярному в России виду спорта и поднять проблему общепринятых стандартов красоты.

«Каждый день мы боремся. Боремся не только друг с другом, но и с общественным мнением. Разрываем не только майки друг на друге, но и стандарты красоты. Мы считаем, что американский футбол – это красиво. Поддержим друг друга (даже ногой), и поплачем вместе, и посмеемся.

Мы абсолютно согласны с высказыванием «хорошего человека должно быть много» и гордимся тем, что у нас много хороших людей», – написали «Косатки».

Одна из девушек (Анастасия Головко) сказала, что сейчас весит 107 кг и прекрасно себя чувствует – как в жизни, так и на этих фото.

«Косатки» – первая в истории Владивостока женской команды по американскому футболу.

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