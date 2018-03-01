«Крыса подарила ему 3 желания». Американский школьник сочинил сказку о защитнике «Денвера»

В Денвере появился достойный последователь Шарля Перро. Учащийся младших классов Эван написал и иллюстрировал сказку, представив защитника НФЛ «Денвер Бронкос» и чемпиона Супербоула Вона Миллера в роли Золушки.

«Было раннее утро 4 февраля 2016 года. Лайнбекер «Бронкос» Вон Миллер только что проснулся. Из-за злой мачехи он опоздал на игру, – Texags привел текст сказки Эвана. – По какой-то причине он не нашел игровую футболку. Мама игрока пошла на вечеринку, а Вон увидел волшебную крысу, которая подарила ему три желания. Но есть еще кое-что, что я вам не сказал: мама Вона сказала ему, чтобы дом сверкал от чистоты к ее приходу. Одно из желаний Миллер потратил, чтобы убрать дом. Второе – чтобы найти футболку. Третье желание он потратил на шикарный спортивный автомобиль».

«Вон поехал на игру. За 5 секунд до конца матча счет был 28-28. Он играл в защите. «Пантеры» бросили пас в зачетную зону. В последнюю секунду Миллер перехватил мяч, пробежал все поле и занес тачдаун. Он бросил шлем в толпу. Шлем подобрала девушка. На следующий день она ходила по городу и искала Вона. Она нашла Вона, и они поженились. Конец. Постскриптум: жили они счастливо», – завершил сказку хэппи-эндом школьник.

Миллер – самый высокооплачиваемый защитник НФЛ с годовой зарплатой в 19 миллионов долларов.

У Вона есть ферма, на которой он выращивает цыплят.

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