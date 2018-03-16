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13 фоток нежнейшей модели Sports Illustrated, которая вдохновляет футболиста «Джайентс»

13 фоток нежнейшей модели Sports Illustrated, которая вдохновляет футболиста «Джайентс»
Артем Буторин

Вчера в 12:34Обновлено 24 мин. назад

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  • В 2006-м Шанель заняла третье место на конкурсе Supermodel of the world. После этого она сотрудничала с Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, DSquared2 и другими модельерами.
  • А еще она модель Sports illustrated.
  • Шанель замужем за игроком «Нью-Йорк Джайентс» Стерлингом Шепардом.

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