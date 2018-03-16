Eurosport
13 фоток нежнейшей модели Sports Illustrated, которая вдохновляет футболиста «Джайентс»
Шанель Иман может украсить твой рабочий стол.
Шанель и лошадка
Шанель и джинсики
Шанель и первый танец
Шанель и самолет
Шанель и подружки
Шанель и «Формула-1»
Шанель и любимый футболист
Шанель вышла за хлебушком
Шанель и бикини
Шанель и косички
Шанель и Мальдивы
Шанель ловит такси
Шанель и сеточка
- В 2006-м Шанель заняла третье место на конкурсе Supermodel of the world. После этого она сотрудничала с Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, DSquared2 и другими модельерами.
- А еще она модель Sports illustrated.
- Шанель замужем за игроком «Нью-Йорк Джайентс» Стерлингом Шепардом.
Другие спортивные дамы и их фото:
9 горячих фото из инстаграма бразильской модели, которая без ума от Тома Брэди
11 раскаленных фоток ведущей FOX Sports, на бедрах которой можно запечь курочку
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте