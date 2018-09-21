Приготовьтесь грязненько смеяться: маскот пульнул из пушки, стреляющей футболками, себе в пах

В матче по американскому футболу конференции Pac-12 встречались команды университетов Колорадо и Нью-Хэмпшира. В перерыве среди зрителей разыгрывали футболки.

Для этого к трибунам вышел маскот Колорадо бык Чип. У него в руках было специальное пневморужье, которое стреляет майками. Чип привычно завел болельщиков, попросил шума и несколько раз выстрелил. Но пушка не сработала, а потом разрядила обойму прямо в пах бедняге.

У помощников Чипа явно был ступор, но затем они отошли от шока и бросились на помощь несчастному животному.

Парня в костюме быка увезли на специальном электрокаре. Молодой человек не выключился из работы и махал плюшевой ладошкой поддерживавшим его болельщикам.

На следующий день твиттер быка Чипа написал, что с ним все хорошо, и поблагодарил фанатов за теплые слова.

Колорадо победил Нью-Хэмпшир со счетом 45:14.

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