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12 раскаленных фото звездочки хип-хопа. Она влюбила в себя футболиста ДеАндре Хопкинса
Игги Азалия слаба на спортсменов.
Игги Азалия – австрало-американская хип-хоп исполнительница. Девушка объявила об отношениях со звездой американского футбола ДеАндре Хопкинсом. Поэтому она тут. Ну, а еще потому что она очень хороша.
Игги демонстрирует длинные ножки
Игги тусуется на яхте
Фоточка с фоточкой Игги
Игги и искусственная зелень
Игги прилегла на мягкое
Игги погрузилась в неон
Игги разделилась на две части
Игги – главный цветок в поле
Игги ждет волны
Игги захотелось леопардового
Игги чувствует свежесть лета
Игги просто модница
- В 2013 году девушка встречалась с баскетболистом – свингменом команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Ником Янгом.
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