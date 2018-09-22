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12 раскаленных фото звездочки хип-хопа. Она влюбила в себя футболиста ДеАндре Хопкинса

12 раскаленных фото звездочки хип-хопа. Она влюбила в себя футболиста ДеАндре Хопкинса
Eurosport

1 час назад

Игги Азалия слаба на спортсменов.

Игги Азалия – австрало-американская хип-хоп исполнительница. Девушка объявила об отношениях со звездой американского футбола ДеАндре Хопкинсом. Поэтому она тут. Ну, а еще потому что она очень хороша.

Игги демонстрирует длинные ножки

Игги тусуется на яхте

Фоточка с фоточкой Игги

Игги и искусственная зелень

Игги прилегла на мягкое

Игги погрузилась в неон

Игги разделилась на две части

Игги – главный цветок в поле

Игги ждет волны

Игги захотелось леопардового

Игги чувствует свежесть лета

Игги просто модница

  • В 2013 году девушка встречалась с баскетболистом – свингменом команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Ником Янгом.

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