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111 тысяч зрителей пришли на матч студентов по американскому футболу. Такого ты не видел никогда

111 тысяч зрителей пришли на матч студентов по американскому футболу. Такого ты не видел никогда
Eurosport

1 час назад

Нереальная атмосфера и гениальный матч.

На арене «Бивер Стэдиум» состоялся матч студенческой лиги по американскому футболу между местной командой университета «Пенн Стейт» и «Огайо Стейт».

Третья по вместимости арена в мире заполнилась до отказа, а первые зрители пришли за несколько часов до начала игры.

Выход футболистов на поле – это отдельное шоу.

Сам матч вышел тоже огненным. Хозяева вели в середине второй четверти со счетом 13:0, но в итоге гости перевернули игру и выиграли благодаря тачдауну Ки Джей Хилла – 27:26

После суперкамбэка игроки из Огайо радовались победе и спели песню про родной штат.

Всего на игру пришло 110 889 человек

  • «Пенн Стейт» потерпел первое поражение в сезоне.
  • «Огайо» одержал пять побед на старте.

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