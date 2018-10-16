Other Agency

Тираннозавры из «Парка Юрского периода» отметили 25-летие фильма танцем в перерыве матча

Тираннозавры из «Парка Юрского периода» отметили 25-летие фильма танцем в перерыве матча
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Шоу, для которого точно подойдет эпитет «кислотный».

Если во время халфтайм-шоу на Супербоулах выступают такие звезды, как Coldplay и Бруно Марс, то студенческим лигам по американскому футболу нужно подключать фантазию. Развлечь искушенного зрителя не так-то просто.

В Айове нашли способ соригинальничать и выпустили на поле участников местного марширующего оркестра в надувных костюмах тираннозавров. Танцем под тему из «Парка Юрского периода» жители Айовы отметили 25-летие культового фильма Стивена Спилберга.

  • Премьера фильма «Парк Юрского периода» состоялась 9 июня 1993 года.
  • Картина взяла три премии «Оскар»: за лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучший монтаж звуковых эффектов.

Игрок НФЛ сделал вид, что подтерся мячом, и выбил контракт с фирмой влажных гигиенических салфеток

Eurosport в Одноклассниках

Подпишись на нас в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Фильм стоит смотреть только ради молодой Киры Найтли». 6 фактов о футбольном кино

02:41
Популярные видео
Штанга, отряд защитников и вратарь-паук не спасли «Орландо» от очередного влета
2 605 просмотров14/10 в 13:21
Екатерина Александрова выходит в финал турнира в Линце
1 105 просмотров13/10 в 18:19
А еще вам может понравиться