Тираннозавры из «Парка Юрского периода» отметили 25-летие фильма танцем в перерыве матча

Если во время халфтайм-шоу на Супербоулах выступают такие звезды, как Coldplay и Бруно Марс, то студенческим лигам по американскому футболу нужно подключать фантазию. Развлечь искушенного зрителя не так-то просто.

В Айове нашли способ соригинальничать и выпустили на поле участников местного марширующего оркестра в надувных костюмах тираннозавров. Танцем под тему из «Парка Юрского периода» жители Айовы отметили 25-летие культового фильма Стивена Спилберга.

Премьера фильма «Парк Юрского периода» состоялась 9 июня 1993 года.

Картина взяла три премии «Оскар»: за лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучший монтаж звуковых эффектов.

Игрок НФЛ сделал вид, что подтерся мячом, и выбил контракт с фирмой влажных гигиенических салфеток

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