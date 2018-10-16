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Тираннозавры из «Парка Юрского периода» отметили 25-летие фильма танцем в перерыве матча
Шоу, для которого точно подойдет эпитет «кислотный».
Если во время халфтайм-шоу на Супербоулах выступают такие звезды, как Coldplay и Бруно Марс, то студенческим лигам по американскому футболу нужно подключать фантазию. Развлечь искушенного зрителя не так-то просто.
В Айове нашли способ соригинальничать и выпустили на поле участников местного марширующего оркестра в надувных костюмах тираннозавров. Танцем под тему из «Парка Юрского периода» жители Айовы отметили 25-летие культового фильма Стивена Спилберга.
- Премьера фильма «Парк Юрского периода» состоялась 9 июня 1993 года.
- Картина взяла три премии «Оскар»: за лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучший монтаж звуковых эффектов.
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