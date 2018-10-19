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Mirror: Рианна отказалась петь на Супербоуле из-за запрета НФЛ вставать на колено во время гимна США
Скандал с американским гимном и расизмом продолжает тлеть.
Американская певица Рианна отказалась выступить в перерыве главного матча НФЛ – Супербоула. 30-летняя уроженка Барбадоса сделала это в знак поддержки бывшего защитника «Сан-Франциско» Колина Каперника.
В 2016 году Каперник во время исполнения национального гимна встал на одно колено в знак протеста против расизма в США, спровоцировав большую общественную дискуссию. Президент США Дональд Трамп обвинил Колина и его последователей в неуважении гимну. В мае 2018 года НФЛ запретил делать этот жест игрокам.
«Ей действительно сделали предложение спеть, но она отказалась. Рианна не согласна с позицией лиги», – приводит цитату источника Mirror.
- 53-й Cупербоул пройдет 3 февраля 2019 года в Атланте.
- Шоу в перерыве устроит группа Maroon 5.
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