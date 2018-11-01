Американский тренер взял таймаут, объявил о завершении карьеры и пошел к машине

Тренер команды по американскому футболу «Ист Строудсбург» Дэнни Доудс эффектно объявил о завершении карьеры, которая длилась 45 сезонов.

За 4 секунды до конца игры с «Огайо Доминикан» Доудс попросил у судьи четвертый таймаут, который запрещен правилами: «Сэр, мы собираемся взять четвертый таймаут. Я знаю, что это незаконно, вы можете наказать нас за это, но я ухожу на пенсию».

После чего пожал руку тренеру соперников, снял шляпу перед трибунами и ушел с арены.

«Я сказал жене: «Когда я буду уходить со стадиона, я сниму шляпу и скажу: «Я люблю тебя». Я и снял шляпу, пошел к машине и улыбался всю дорогу домой», – цитирует тренера CBS.

«Ист Строудсбург» проиграл со счетом 38:45.

В последних двух матчах командой будет руководить временный тренер Джимми Тервиллигер.

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