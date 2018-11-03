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Суровейший канадский футболист оформил тачдаун, подбежал к трибуне и залпом выхлестал банку пива

Суровейший канадский футболист оформил тачдаун, подбежал к трибуне и залпом выхлестал банку пива
Eurosport

1 час назад

Этот парень точно знает, как получать удовольствие от жизни.

В Канадской футбольной лиге умеют со вкусом отмечать успешные тачдауны – в этом плане особенно поднаторел игрок команды «Оттава Редблэкс» Джон Готт.

Этот суровый канадский мужчина не признает вальяжных празднований вроде обнимашек с партнерами по команде. Его метод продемонстрировать радость – подбежать к трибуне, взять у болельщицы банку пива и влить ее в себя одним залпом.

  • «Оттава Редблэкс» – третий клуб из Оттавы в истории Канадской футбольной лиги. Предыдущими были «Оттава Раф Райдерс» (1958 – 1996) и «Оттава Ренегейдс» (2002 – 2005).
  • Самый титулованный клуб в истории КФЛ – «Эдмонтон Эскимос» (11 чемпионств).

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