Клуб НФЛ заплатил 125 тысяч долларов игроку, который в течение месяца удержал вес меньше 150 кило

Клуб НФЛ «Каролина Пантерс» позволил своему дефенсив тэклу Донтари По зарабатывать на похудении.

Контракт игрока в новом сезоне дополнился индивидуальным условием, актуальным для полненького футболиста: на протяжении четырех взвешиваний вес мужчины не должен подниматься выше 150 кг. Если пункт будет выполнен, в карман По капнет бонус объемом в 125 тысяч долларов.

14 ноября, как сообщил в твиттере инсайдер НФЛ Филд Йейтс, на последнем взвешивании Донтари выполнил условие и получил бонус. По информации журналиста, в этом сезоне на «весовом» пункте соглашения По сможет заработать еще 500 тысяч долларов.

Вот так выглядит здоровячок в движении.

Новый контракт По с «Пантерс» был подписан в межсезонье: он рассчитан на 3 года и 27 миллионов долларов.

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