Хрупкая журналистка спокойно вела репортаж, пока ее не снесли огромные футболисты

Игра, жесткая для всех, кто находится рядом.

В воскресенье 18 ноября журналистка ESPN Лора Рутледж работала корреспондентом на матче по американскому футболу между университетами Массачусетса и Джорджии. Блондника, улыбаясь, вещала на камеру репортаж – и в этот момент оказалась в центре потасовки мужчин в джерси. Один из них в падении даже успел приобнять журналистку – видимо, чтобы смягчить падение.

Несколькими днями ранее с Лорой не сильно поладил бульдожка-маскот и немного повозил девушку по земле.

А ее коллега по имени Мелисса месяц назад пережила кое-что похуже.

Лора – лауреат конкурса красоты в Санкт-Петербурге. Увы, американском.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках