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Хрупкая журналистка спокойно вела репортаж, пока ее не снесли огромные футболисты

Хрупкая журналистка спокойно вела репортаж, пока ее не снесли огромные футболисты
Eurosport

9 мин. назад

Она знает, что такое тяжелый день на работе.

Игра, жесткая для всех, кто находится рядом.

В воскресенье 18 ноября журналистка ESPN Лора Рутледж работала корреспондентом на матче по американскому футболу между университетами Массачусетса и Джорджии. Блондника, улыбаясь, вещала на камеру репортаж – и в этот момент оказалась в центре потасовки мужчин в джерси. Один из них в падении даже успел приобнять журналистку – видимо, чтобы смягчить падение.

Несколькими днями ранее с Лорой не сильно поладил бульдожка-маскот и немного повозил девушку по земле.

А ее коллега по имени Мелисса месяц назад пережила кое-что похуже.

  • Лора – лауреат конкурса красоты в Санкт-Петербурге. Увы, американском.
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