Джефф Бриджес в образе героя из «Большого Лебовски» снялся в тизере к Супербоулу

Актер Джефф Бриджес, чей персонаж – Чувак – из фильма «Большой Лебовски» подарил людям легендарную фразу про деньги и любовь к боулингу, запостил в твиттере видео в своем самом узнаваемом амплуа.

«Нельзя жить прошлым, мужик. Оставайся на связи», – подписал актер. Главное в этом видео – кроме Чувака, разумеется, – последние секунды, когда на экране появляются цифры «2.3.19». Это дата проведения Супербоула, события года в НФЛ, а тизер с Чуваком, видимо, был промо к полноценному рекламному ролику в перерыве спортивного ивента, где снимется Джефф.

Супербоул-2019 разыграют между собой «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс».

В прошлом году трофей взяла «Филадельфия Иглс».

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