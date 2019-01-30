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«Просто подумал, почему не я?». Двое парней станут чирлидерами на Супербоуле

«Просто подумал, почему не я?». Двое парней станут чирлидерами на Супербоуле
Eurosport

1 час назад

Гендерное равенство шагает по Америке.

В составе группы поддержки «Рэмс» на Супербоуле-2019 выступят мужчины-чирлидеры: Куинтон Перон и Наполеон Джиннис.

Это будет первый случай в истории финальных игр НФЛ, когда мужчины выступят в таком качестве. Еще в начале сезона-2018/19 Перон и Джиннис стали первыми мужчинами-чирлидерами в истории ФНЛ.

«Я был на игре «Лейкерс» и смотрел на их группу поддержки. Я ставил хореографию для девушек, которые танцуют в профессиональных командах, я выступал вместе с такими девушками и в один момент просто подумал: «Почему не я?» – цитирует Перон CNN.

  • Супербоул-2019 пройдет 3 февраля в Атланте.
  • В решающем матче сыграют «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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