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Серена Уильямс снялась в 30-секундной рекламе дейтинг-сервиса для Супербоула

Серена снялась в 30-секундной рекламе дейтинг-сервиса для Супербоула
Eurosport

16 мин. назад

Она везде.

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в рекламе нетворкинг-сервиса Bumble, которая предоставляет услуги по налаживанию романтических, рабочих и дружеских связей.

Видео сделано в рамках кампании «Мяч на ее стороне», призывающей женщин проявлять инициативу и занимать активную позицию в жизни и карьере. Серена стала одной из создательниц кампании.

  • Супербоул-2019 пройдет 3 февраля в Атланте.
  • В решающем матче сыграют «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
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