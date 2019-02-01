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Серена Уильямс снялась в 30-секундной рекламе дейтинг-сервиса для Супербоула
Она везде.
Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в рекламе нетворкинг-сервиса Bumble, которая предоставляет услуги по налаживанию романтических, рабочих и дружеских связей.
Видео сделано в рамках кампании «Мяч на ее стороне», призывающей женщин проявлять инициативу и занимать активную позицию в жизни и карьере. Серена стала одной из создательниц кампании.
- Супербоул-2019 пройдет 3 февраля в Атланте.
- В решающем матче сыграют «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
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