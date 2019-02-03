Война с Каперником и мужчины-чирлидеры. Супербоул LIII похож на кино с плохой музыкой

Главный матч сезона НФЛ – это всегда какой-то ад. Фактически Супербоул – это грандиозная пьянка, похожая на «Ночь пожирателей рекламы», где в перерыве играет какая-нибудь суперзвезда за очень много миллионов. И чтобы заполнить паузы между рекламой и пением условного Джастина, мужчины в доспехах играют в футбол. В этом году ничего, кроме самого футбола, не поменялось. Ах да, это будет первый Супербоул, в котором выступят чирлидеры-мужчины – внимательно смотрите за группой поддержки «Лос-Анджелес Рэмс». Хотя лучше посмотрите футбол.

Новое поколение убирает стариков

НФЛ наконец-то поняла, что квотербеки приносят лиге основные деньги и этот актив необходимо защищать. Лига ужесточила для защитников правила атаки разыгрывающих. Теперь судьи пристально следят, чтобы пас-рашеры не приземлялись всем телом на квотербека и не вредили его здоровью. От такого минздрава резко подскочили штрафы за неправильные тэклы в отношении главных звезд НФЛ. А еще стало больше атакующего, красивого футбола. Молодые парни Пэт Махоумс, Бэйкер Мэйфилд, Сэм Дарнолд и Ламар Джексон раскрылись в сезоне-2018/19. В разной, конечно, степени, но раскрылись.

Новые правила выписали старикам еще парочку дополнительных лет в футболе. Дрю Брис, Том Брэди, Фил Риверс выдохнули и выдали отменный сезон. Для Томми он завершится в четвертом за последние пять лет Супербоуле. Он, Брис и еще несколько стариков, чей возраст балансирует на уровне 35-40, уже рассказали медиа, что никуда уходить не собираются. Но смена подросла, новое поколение забирает жирные контракты, свет прожекторов и внимание журналистов. Время стариков прошло. Но это еще не значит, что «Пэтриотс» готовы отдать кому-то трофей Ломбарди. Будь так, их бы в Супербоуле не было.

Атланта ненавидит «патриотов»

На шикарном «Мерседес-Бенц Стэдиум» сыграют «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Из Бостона. Нет, не так. Из всей новой Англии сюда прикатили десятки тысяч фанатов, которые обеспечат поддержку Беличику и Брэди. Но этого может оказаться недостаточно. Нейтральные болельщики будут топить за «Рэмс». Точнее, будут топить против «Пэтриотс».

Том БрэдиGetty Images

Во-первых, «Нью-Ингленд» – самая ненавидимая команда в США. Во-вторых, у фанов «Атланты Фэлконс» до сих пор жесточайше горит от результата Супербоула LI. Тогда «ястребы» сожрали «патриотов» в первой половине, повели 21:0. Это примерно как «Милан» в том самом стамбульском финале. А потом «Пэтриотс» сделали «Ливерпуль» из того самого стамбульского финала. Это был величайший камбэк в истории НФЛ. Он до сих пор таким остается. И будет таким еще очень много лет. Том Брэди насадил на палец очередной чемпионский перстень, а человеки из «Атланты» погрузились в траур, из которого до сих пор не вышли. Возможно, свидетельство возмездия вернет «Фэлконс» из загробного мира. Но они никогда не забудут шанс всей жизни, утекающий сквозь их пальцы и материализующийся в виде трофея Ломбарди в руках главного злодея современного футбола – Билла Беличика.

Шоу в перерыве будет ужасным

Шоу в перерыве Супербоула – это определенная стадия развития карьеры исполнителя. У них, как у футболистов – ты не можешь считать себя элитным хитмейкером, если не играл в Супербоуле.

В 2019 году случилось худшее, что могло произойти с шоу в перерыве. Под своды «Мерседес-Бенц Стэдиум» выйдут Maroon 5 и поразят 77 тысяч человек плюшевым роком. В том, что на главном событии года столицу Южного хип-хопа и соула, подарившую миру OutKast и Тони Брэкстон, будет развлекать экс-бойфренд Шараповой, виновата сама НФЛ. И бывший квотербек Колин Каперник. Он превратил борьбу против внешней политики США, или что он там отстаивает (отсиживает, отлеживает), в бренд, на котором очень неплохо зарабатывает Nike. Но проиграл в спортивном плане. НФЛ тихонько забанила игрока и ни одна команда лиги не посмеет предложить Капернику контракт. Даже те, у которых с квотербеками все очень плохо. И все бы ничего, только позицию Каперника поддерживает довольно большое сообщество исполнителей, которых НФЛ рассматривала в качестве звезд для шоу в перерыве Супербоула LIII. Так, например, лиге отказала Рианна.

Адам Левин (Maroon 5)Getty Images

Тут лидеру Maroon 5 надо порадоваться – в адекватных условиях вряд ли он приблизился бы к этой вершине. Но на сцену вышли хейтеры и их друзья. И это самое смешное. Люди всерьез призывают Адама Левина устроить какую-то акцию в поддержку Каперника. Например, экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс призывает вокалиста Maroon 5 встать на колено перед началом шоу. Возможно, хитрый Уотерс пытается по новой цене продать свои идеи горячей аудитории и прокатиться потом с туром The Wall по США. В любом случае, Левину стоит подумать над предложением коллеги. Хуже вряд ли уже будет.

Игра будет очень крутой

Матч начнется в 2:30 по Москве. В ночь с 3 на 4 февраля. Скорее всего это значит, что тебе придется как следует распланировать сон, чтобы в понедельник на работе не выглядеть, как обуглившаяся вафелька. А чтобы впечатлить друзей, с которыми ты, ну вдруг, будешь смотреть Супербоул, просто произноси эти строчки с равными промежутками времени. Но только в рекламных паузах.

В первых четвертях своих восьми Супербоулов «Пэтриотс» набрали в сумме только три очка.

Тренер «Пэтс» Билл Беличик проработал коучем «Нью-Йорк Джетс» всего один день. Он их кинул сразу же, как только получил предложение возглавить «Нью-Ингленд».

Том Брэди сыграет в девятом Супербоуле. Это больше, чем у любой другой команды НФЛ.

За последние 10 дней «Лос-Анджелес Рэмс» продали мерча на 3,5 миллиона долларов. Это примерно столько же, сколько они напродавали за весь 2016 год.

Ресивер «Пэтриотс» Джулиан Эдельман играл на позиции квотербека все детство. «Пэтриотс» посмотрели, как он бегает, и решили, что уайд-ресивер из него получится получше.

(И последнее, специально для шоу в перерыве). Дебютный альбом Maroon 5 только начинал создаваться, когда Том Брэди выиграл первый Супербоул в 2001 году.

Еще парочка ссылок, которые отведут тебя в мир американского футбола:

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НФЛ все же нашла музыкантов для Супербоула – вместе с Maroon 5 выступят Трэвис Скотт и Big Boi

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