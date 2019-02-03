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Война с Каперником и мужчины-чирлидеры. Супербоул LIII похож на кино с плохой музыкой
НФЛ изменилась, футбола круче мы еще не видели.
Главный матч сезона НФЛ – это всегда какой-то ад. Фактически Супербоул – это грандиозная пьянка, похожая на «Ночь пожирателей рекламы», где в перерыве играет какая-нибудь суперзвезда за очень много миллионов. И чтобы заполнить паузы между рекламой и пением условного Джастина, мужчины в доспехах играют в футбол. В этом году ничего, кроме самого футбола, не поменялось. Ах да, это будет первый Супербоул, в котором выступят чирлидеры-мужчины – внимательно смотрите за группой поддержки «Лос-Анджелес Рэмс». Хотя лучше посмотрите футбол.
Новое поколение убирает стариков
НФЛ наконец-то поняла, что квотербеки приносят лиге основные деньги и этот актив необходимо защищать. Лига ужесточила для защитников правила атаки разыгрывающих. Теперь судьи пристально следят, чтобы пас-рашеры не приземлялись всем телом на квотербека и не вредили его здоровью. От такого минздрава резко подскочили штрафы за неправильные тэклы в отношении главных звезд НФЛ. А еще стало больше атакующего, красивого футбола. Молодые парни Пэт Махоумс, Бэйкер Мэйфилд, Сэм Дарнолд и Ламар Джексон раскрылись в сезоне-2018/19. В разной, конечно, степени, но раскрылись.
Новые правила выписали старикам еще парочку дополнительных лет в футболе. Дрю Брис, Том Брэди, Фил Риверс выдохнули и выдали отменный сезон. Для Томми он завершится в четвертом за последние пять лет Супербоуле. Он, Брис и еще несколько стариков, чей возраст балансирует на уровне 35-40, уже рассказали медиа, что никуда уходить не собираются. Но смена подросла, новое поколение забирает жирные контракты, свет прожекторов и внимание журналистов. Время стариков прошло. Но это еще не значит, что «Пэтриотс» готовы отдать кому-то трофей Ломбарди. Будь так, их бы в Супербоуле не было.
Атланта ненавидит «патриотов»
На шикарном «Мерседес-Бенц Стэдиум» сыграют «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Из Бостона. Нет, не так. Из всей новой Англии сюда прикатили десятки тысяч фанатов, которые обеспечат поддержку Беличику и Брэди. Но этого может оказаться недостаточно. Нейтральные болельщики будут топить за «Рэмс». Точнее, будут топить против «Пэтриотс».
Том БрэдиGetty Images
Во-первых, «Нью-Ингленд» – самая ненавидимая команда в США. Во-вторых, у фанов «Атланты Фэлконс» до сих пор жесточайше горит от результата Супербоула LI. Тогда «ястребы» сожрали «патриотов» в первой половине, повели 21:0. Это примерно как «Милан» в том самом стамбульском финале. А потом «Пэтриотс» сделали «Ливерпуль» из того самого стамбульского финала. Это был величайший камбэк в истории НФЛ. Он до сих пор таким остается. И будет таким еще очень много лет. Том Брэди насадил на палец очередной чемпионский перстень, а человеки из «Атланты» погрузились в траур, из которого до сих пор не вышли. Возможно, свидетельство возмездия вернет «Фэлконс» из загробного мира. Но они никогда не забудут шанс всей жизни, утекающий сквозь их пальцы и материализующийся в виде трофея Ломбарди в руках главного злодея современного футбола – Билла Беличика.
Шоу в перерыве будет ужасным
Шоу в перерыве Супербоула – это определенная стадия развития карьеры исполнителя. У них, как у футболистов – ты не можешь считать себя элитным хитмейкером, если не играл в Супербоуле.
В 2019 году случилось худшее, что могло произойти с шоу в перерыве. Под своды «Мерседес-Бенц Стэдиум» выйдут Maroon 5 и поразят 77 тысяч человек плюшевым роком. В том, что на главном событии года столицу Южного хип-хопа и соула, подарившую миру OutKast и Тони Брэкстон, будет развлекать экс-бойфренд Шараповой, виновата сама НФЛ. И бывший квотербек Колин Каперник. Он превратил борьбу против внешней политики США, или что он там отстаивает (отсиживает, отлеживает), в бренд, на котором очень неплохо зарабатывает Nike. Но проиграл в спортивном плане. НФЛ тихонько забанила игрока и ни одна команда лиги не посмеет предложить Капернику контракт. Даже те, у которых с квотербеками все очень плохо. И все бы ничего, только позицию Каперника поддерживает довольно большое сообщество исполнителей, которых НФЛ рассматривала в качестве звезд для шоу в перерыве Супербоула LIII. Так, например, лиге отказала Рианна.
Адам Левин (Maroon 5)Getty Images
Тут лидеру Maroon 5 надо порадоваться – в адекватных условиях вряд ли он приблизился бы к этой вершине. Но на сцену вышли хейтеры и их друзья. И это самое смешное. Люди всерьез призывают Адама Левина устроить какую-то акцию в поддержку Каперника. Например, экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс призывает вокалиста Maroon 5 встать на колено перед началом шоу. Возможно, хитрый Уотерс пытается по новой цене продать свои идеи горячей аудитории и прокатиться потом с туром The Wall по США. В любом случае, Левину стоит подумать над предложением коллеги. Хуже вряд ли уже будет.
Игра будет очень крутой
Матч начнется в 2:30 по Москве. В ночь с 3 на 4 февраля. Скорее всего это значит, что тебе придется как следует распланировать сон, чтобы в понедельник на работе не выглядеть, как обуглившаяся вафелька. А чтобы впечатлить друзей, с которыми ты, ну вдруг, будешь смотреть Супербоул, просто произноси эти строчки с равными промежутками времени. Но только в рекламных паузах.
- В первых четвертях своих восьми Супербоулов «Пэтриотс» набрали в сумме только три очка.
- Тренер «Пэтс» Билл Беличик проработал коучем «Нью-Йорк Джетс» всего один день. Он их кинул сразу же, как только получил предложение возглавить «Нью-Ингленд».
- Том Брэди сыграет в девятом Супербоуле. Это больше, чем у любой другой команды НФЛ.
- За последние 10 дней «Лос-Анджелес Рэмс» продали мерча на 3,5 миллиона долларов. Это примерно столько же, сколько они напродавали за весь 2016 год.
- Ресивер «Пэтриотс» Джулиан Эдельман играл на позиции квотербека все детство. «Пэтриотс» посмотрели, как он бегает, и решили, что уайд-ресивер из него получится получше.
- (И последнее, специально для шоу в перерыве). Дебютный альбом Maroon 5 только начинал создаваться, когда Том Брэди выиграл первый Супербоул в 2001 году.
Еще парочка ссылок, которые отведут тебя в мир американского футбола:
Промо к шоу перед Супербоулом, где Foo Fighters проживают недолгую, но яркую спортивную карьеру
НФЛ все же нашла музыкантов для Супербоула – вместе с Maroon 5 выступят Трэвис Скотт и Big Boi