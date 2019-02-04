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Реклама, посвященная 100-летию НФЛ, в которой звезд больше, чем зрителей на Супербоуле

Реклама, посвященная 100-летию НФЛ, в которой звезд больше, чем зрителей на Супербоуле
Eurosport

9 мин. назад

Умеют же делать.

На Супербоуле LIII показали видео, посвященное юбилейному сезону. Национальной футбольной лиги.

Сюжет завязан на том, что во время торжественного ужина с праздничного торта на пол упал мяч для игры в американский футбол золотого цвета, после чего начинается нешуточная битва за него с битьем посуды, разрушением столов и прочими безумствами.

Список известных игроков и не только, который приняли участие в ролике занимает на YouTube восемь строк.

  • «Пэтриотс» обыграл «Рэмс» со счетом 13:3.
  • Для «Нью-Ингленд» эта победа в Супербоуле стала шестой в 21 веке.
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