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Реклама, посвященная 100-летию НФЛ, в которой звезд больше, чем зрителей на Супербоуле
Умеют же делать.
На Супербоуле LIII показали видео, посвященное юбилейному сезону. Национальной футбольной лиги.
Сюжет завязан на том, что во время торжественного ужина с праздничного торта на пол упал мяч для игры в американский футбол золотого цвета, после чего начинается нешуточная битва за него с битьем посуды, разрушением столов и прочими безумствами.
Список известных игроков и не только, который приняли участие в ролике занимает на YouTube восемь строк.
- «Пэтриотс» обыграл «Рэмс» со счетом 13:3.
- Для «Нью-Ингленд» эта победа в Супербоуле стала шестой в 21 веке.
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