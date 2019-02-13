Участник ОИ-2012 стал игроком в амфут и попался на сутенерстве за 4 дня до старта сезона

Бывший легкоатлет, а ныне футболист «Бирмингем Айрон» Лоуренс Окойе обвинен в организации занятий проституцией.

Как сообщает The Sun, операция по задержанию Окойе и 12 его подельников прошла 6 февраля в штате Алабама, США. В «Бирмингем Айрон» подтвердили, что знают о задержании своего футболиста, однако дальнейших комментариев по этому поводу не поступало.

Окойе – бывший член олимпийской сборной Великобритании. В 2012 году Лоуренс занял четвертое место на Играх в Лондоне в метании диска.

В марте 2013-го Окойе сообщил о намерении продолжить спортивную карьеру в НФЛ, хотя ранее никогда не играл в американский футбол. 27 апреля того же года Лоуренс подписал контракт с «Сан Франциско 49-ерс», но получил травму и так и не сыграл в НФЛ.

В дальнейшем Окойе проходил просмотры для ряда команд НФЛ, а в октябре прошлого года подписал контракт с «Бирмингем Айрон».

«Бирмингем Айрон» – одна из команд, заявленных для выступления в Альянсе американского футбола, новой профлиге США по амфуту. Первый сезон ААФ стартовал 9 февраля.

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