Афроамериканец из НФЛ и его белая подруга подняли бокалы «за детишек посветлее»

Футболист «Лос-Анджелес Чарджерс» Джалил Аддей и его невеста Линдси Нельсон подняли расистский тост во время застолья с друзьями.

«За детишек посветлее», – провозгласил Джалил под хохот остальных участников посиделок. По видео видно, что в каждой паре за столом находились представители разных рас.

В 2016 году футболист Колин Каперник отказался вставать во время исполнения национального гимна в знак протеста против жестокости полицейских в адрес афроамериканцев.

В минувшем сезоне «Л-А Чарджерс» добрались до четвертьфинала.

Каперник и НФЛ пошли на мировую. Возможно, на это повлиял провал шоу на Супербоуле

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