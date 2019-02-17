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Афроамериканец из НФЛ и его белая подруга подняли бокалы «за детишек посветлее»
Даже если это ирония, она мало кому понравится.
Футболист «Лос-Анджелес Чарджерс» Джалил Аддей и его невеста Линдси Нельсон подняли расистский тост во время застолья с друзьями.
«За детишек посветлее», – провозгласил Джалил под хохот остальных участников посиделок. По видео видно, что в каждой паре за столом находились представители разных рас.
- В 2016 году футболист Колин Каперник отказался вставать во время исполнения национального гимна в знак протеста против жестокости полицейских в адрес афроамериканцев.
- В минувшем сезоне «Л-А Чарджерс» добрались до четвертьфинала.
Каперник и НФЛ пошли на мировую. Возможно, на это повлиял провал шоу на Супербоуле
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