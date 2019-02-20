Парень проиграл в фэнтези НФЛ – ему пришлось зайти на собачью площадку в арахисовой пасте

Мужчина по имени Стивен Шраут занял последнее место в фэнтези-лиге НФЛ в Далласе и в качестве наказания посетил собачью площадку, вымазав тело арахисовой пастой.

25-летнему Стивену предоставили на выбор: выложить 250 долларов и избежать наказания или покрыть все тело арахисовой пастой, оставшись в одних трусах, и прийти в собачий парк. Ниже можно увидеть результат.

Шраут сказал, что это первый сезон в его жизни в качестве игрока фэнтези.

В неудаче он обвинил игрока «Питтсбург Стилерс» Ле'Веона Белла, выбранного Стивеном на драфте в начале сезона.

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