Игрок «Майами Долфинс» Кендрик Нортон попал в серьезную аварию. 22-летний футболист врезался в бетонный барьер на автомобиле Ford F250 недалеко от Майами. Врачам пришлось ампутировать левую руку спортсмену.

«С грустью могу подтвердить, что Кендрик Нортон попал в автомобильную аварию прошлой ночью, получил многочисленные травмы и перенес ампутацию руки. Мы просим вас продолжать молиться за него. Его семья также просит уважать частную жизнь Кендрика», – написал агент Нортона Малки Кава в твиттере.

Нортон был выбран на драфте НФЛ в 2018 году под 242-м номером.

В декабре 2018-го он перешел в «Майами» из «Каролины Пэнтерс».

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