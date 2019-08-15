Игроки «Техаса» попали на сеанс гипнотизера. Одни впали в транс и водили машину, другие угорали
Парни отключались от одного касания.
Футболисты университетской команды Техаса стали участниками сеанса гипноза.
Часть парней стала зрителями действа, а вот другим повезло меньше. Гипнотизер одним движением отправлял игроков в сон, после чего заставлял их выполнять забавные команды (например, держать воображаемый руль машины). Все это происходило под дикий хохот тех, кто остался в числе наблюдателей.
- В прошлом сезоне NCAA «Техас Лонгхорн» занял третье место в конференции.
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