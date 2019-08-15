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Игроки «Техаса» попали на сеанс гипнотизера. Одни впали в транс и водили машину, другие угорали

Игроки «Техаса» попали на сеанс гипнотизера. Одни впали в транс и водили машину, другие угорали
Eurosport

1 час назад

Парни отключались от одного касания.

Футболисты университетской команды Техаса стали участниками сеанса гипноза.

Часть парней стала зрителями действа, а вот другим повезло меньше. Гипнотизер одним движением отправлял игроков в сон, после чего заставлял их выполнять забавные команды (например, держать воображаемый руль машины). Все это происходило под дикий хохот тех, кто остался в числе наблюдателей.

  • В прошлом сезоне NCAA «Техас Лонгхорн» занял третье место в конференции.

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