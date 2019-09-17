Доктор Виктор Приск рассказал о неподобающем поведении ресивера «Нью-Ингланд Пэтриотс» Антонио Брауна.

В августе 2018 года Приск назначил футболисту встречу, на которую Антонио пришел с трехчасовым опозданием. Во время этого визита врач измерил уровень жира в теле спортсмена. По ходу процедуры Браун несколько раз пустил газы в присутствии специалиста. Помощник атлета даже снял видео инцидента и выложил в сторис инстаграма Брауна.

«Мне такое поведение показалось детским. Я врач, а этот человек испортил воздух перед моим лицом», – сказал Виктор Приск.

В начале сентября Приск подал на Брауна в суд за невыплату 11,5 тысяч долларов. Доктор после той встречи выступал в качестве велнесс-тренера спортсмена и разрабатывал для него диеты. Об этом сообщил Sports Illustrated.

Через 5 дней после иска Приска Антонио Брауна обвинила в сексуальных домогательствах и изнасиловании тренер Бритни Тэйлор.

У Брауна пятеро детей, в 2018-м его выбрали в качестве модели на обложку видеоигры Madden NFL 19.

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