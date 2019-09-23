На матче студенческого чемпионата по американскому футболу между «Айова Хоукийс» и «Айова Стэйт Сайклонс» произошла очень классная и красивая история.

В одном из моментов камера телеканала ESPN, транслировавшего игру в прямом эфире, выхватила на трибунах болельщика Карсона Кинга. Он поднял плакат с надписью «Нужны поставки светлого пива Busch» и приписал номер аккаунта на сервисе мобильных платежей Venmo.

Его телефон сразу прислал уведомление, что Карсону пришел денежный перевод. В следующие полчаса фанат заработал донатов на 400 долларов.

К утру 22 сентября ему пришли пожертвования от Busch Beer и пользователей Venmo на общую сумму в 1 миллион долларов. «Не думал, что это перерастет во что-то серьезное. Все начиналось как шутка», – сказал Кинг.

Карсон посоветовался с семьей и отправил деньги на благотворительность. Он передаст чек детскому семейному госпиталю университета Айовы. «Мы не могли даже подумать об этом, мозг взорвался от такой новости! Спасибо каждому, кто помог. Мы так благодарны!» – поблагодарил болельщика твиттер больницы.

Аккаунт Busch Beer также вписался в акцию. «Эй, Карсон, мы говорили, что отправим тебе годовой запас светлого пива, но сначала должны убедиться, что эти банки подходят Кингу. Дай знать, куда отправить грузовик, Легенда Айовы», – гласит запись в твиттере пивоваренной компании.

Карсон отлистал себе из суммы в 1 млн долларов всего 15 баксов на одну упаковку Busch Light.

«Айова Стэйт» проиграл «Хоукийс» со счетом 17:18. Это их пятое поражение подряд в дерби штата.

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