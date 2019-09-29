Фанатка пришла на матч по американскому футболу без штанов
Новость, на которую ты точно кликнешь.
Фанаты американского футбола не дают заскучать – на матче между «Арканзасом» и «Техасом» на трибуне появилась девушка, забывшая об очень важной части гардероба.
Болельщица «Арканзаса» пришла на игру без штанов, надев что-то вроде боди. Леди была вовлечена в игру и остро реагировала на опасные моменты, а после матча ее фотографии мгновенно облетели интернет.
- «Арканзас» проиграл со счетом 27:31.
Итальянский оператор перевел камеру с баскетбольного матча на двух фигуристых фанаток
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте