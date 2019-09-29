Фанаты американского футбола не дают заскучать – на матче между «Арканзасом» и «Техасом» на трибуне появилась девушка, забывшая об очень важной части гардероба.

Болельщица «Арканзаса» пришла на игру без штанов, надев что-то вроде боди. Леди была вовлечена в игру и остро реагировала на опасные моменты, а после матча ее фотографии мгновенно облетели интернет.

«Арканзас» проиграл со счетом 27:31.

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