Сборным Грузии и Казахстана не хватило накала игры, и они устроили на поле драку
Очень горячий спорт.
Товарищеский матч сборных Грузии и Казахстана по американскому футболу перешел в эпичную массовую драку.
Казахстанцы за несколько минут до окончания игры вели со счетом 22:14, и в игровом моменте один из игроков сборной Грузии в полете врезался в соперника. Спортсмены упали, а потом к ним подбежали остальные игроки. Завязалась потасовка, и через несколько секунд на поле понеслись запасные.
- Судья посчитал грузинских футболистов виновными в драке и снял с команды два очка – матч завершился со счетом 22:12.
Фанатка пришла на матч по американскому футболу без штанов
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