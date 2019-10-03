Товарищеский матч сборных Грузии и Казахстана по американскому футболу перешел в эпичную массовую драку.

Казахстанцы за несколько минут до окончания игры вели со счетом 22:14, и в игровом моменте один из игроков сборной Грузии в полете врезался в соперника. Спортсмены упали, а потом к ним подбежали остальные игроки. Завязалась потасовка, и через несколько секунд на поле понеслись запасные.

Судья посчитал грузинских футболистов виновными в драке и снял с команды два очка – матч завершился со счетом 22:12.

Фанатка пришла на матч по американскому футболу без штанов

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