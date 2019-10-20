Ученик одной из школ Орегона чуть не устроил стрельбу, но ситуацию спас школьный тренер Кинон Лоу. Мужчина, в отличие от остальных, не убежал от парня, вместо этого заключив того в объятия и обезоружив.

Инцидент произошел в мае, но только сейчас в интернете появилось видео драматичного эпизода. 18-летний Анхель Гранадос-Диас принес в школу дробовик и готовился устроить стрельбу, но на помощь пришел экс-капитан футбольной команды университета Орегона и школьный тренер. На кадрах видно, как мужчина забирает у юноши оружие и заключает его в объятия. Этого оказалось достаточно, чтобы обезвредить парня. Студент повис на шее у преподавателя и не сдержал слез.

«Если честно, я почувствовал сострадание к пацану. Очевидно, он сломлен, и я просто хотел дать ему понять, что я рядом. Я сказал, что я здесь, чтобы спасти его. Сказал, что я оказался поблизости не просто так, и что эта жизнь достойна того, чтобы ее прожить», – цитирует тренера BuzzFeed.

Парню дали три года испытательного срока и обязали пройти курс психотерапии.

На это время ему запрещено посещать школу.

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