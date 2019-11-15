Защитник «Браунс» Майлс Гаррет наработал на рекордный бан НФЛ в матче против «Стилерс».

В конце встречи началась драка, в ходе которой соперник попытался зацепиться за шлем Гаррета. Тот в ответ схватил шлем оппонента и изо всех сил ударил им по незащищенной голове Мейсона Рудольфа. Гаррета удалили с поля. ESPN предполагает, что он получит рекордную дисквалификацию в истории Лиги – возможно, до конца сезона.

Сам Гаррет признал, что его поведение было неправильным. «Это был идиотский поступок. Я поддался эмоциям и не должен был позволять себе такое», – заявил игрок.

Самая длительная дисквалификация в НФЛ – пять матчей, ее в 2006 году схватил Альберт Хайнсуорт, ударивший соперника по голове.

Главный тренер «Браунс» не заступился за своего футболиста и осудил его поступок.

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