Other Agency

Самое отбитое нарушение в истории НФЛ: игрок стащил с соперника шлем и ударил им его по голове

Самое отбитое нарушение в истории НФЛ: игрок стащил с соперника шлем и ударил им его по голове
Eurosport

20 мин. назад

Такого не было еще никогда.

Защитник «Браунс» Майлс Гаррет наработал на рекордный бан НФЛ в матче против «Стилерс».

В конце встречи началась драка, в ходе которой соперник попытался зацепиться за шлем Гаррета. Тот в ответ схватил шлем оппонента и изо всех сил ударил им по незащищенной голове Мейсона Рудольфа. Гаррета удалили с поля. ESPN предполагает, что он получит рекордную дисквалификацию в истории Лиги – возможно, до конца сезона.

Сам Гаррет признал, что его поведение было неправильным. «Это был идиотский поступок. Я поддался эмоциям и не должен был позволять себе такое», – заявил игрок.

  • Самая длительная дисквалификация в НФЛ – пять матчей, ее в 2006 году схватил Альберт Хайнсуорт, ударивший соперника по голове.
  • Главный тренер «Браунс» не заступился за своего футболиста и осудил его поступок.

Фанат обидел девушку-репортера перед матчем НФЛ, попытавшись ее поцеловать

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте