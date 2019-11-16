Неизвестный открыл стрельбу во время матча по американскому футболу в Нью-Джерси между университетскими командами Плезентвилля и Кэмдена.

По информации The Philadelphia Inquirer, пострадали по меньшей мере два человека, один из них – ребенок десяти лет. Представитель полиции Дэймон Тайнер заявил, что полученные травмы классифицируются как серьезные.

Полицейские обнаружили оружие, из которого проводилась стрельба, и ведут поиски преступника.

У пострадавшего мальчика было кровотечение из шеи, до прибытия врачей рану зажимал работник одного из клубов.

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