Убить друга и повеситься в тюрьме. Детское насилие и травмы мозга свели звезду НФЛ с ума

Дело одного из главных талантов НФЛ Аарона Эрнандеса вышло далеко за рамки спорта и потрясло даже тех, кто далек от американского футбола. Интернет-гики, домохозяйки и участники процесса недоумевали, ради чего тайт-энд «Нью-Ингленд Пэтриотс» лишил жизни другого человека и испортил свою. Несмотря на уверения Эрнандеса в невиновности, улики не оставляли сомнений: 17 июня 2013 года спортсмен с двумя приятелями подобрал парня сестры своей невесты Одина Ллойда и застрелил его на пустыре неподалеку от принадлежащего ему особняка в Норт-Эттлборо, штат Массачусетс. Кадры с арестованным Эрнандесом разлетелись за секунды и вызвали массу вопросов.

Аарон казался классическим воплощением американской мечты: сын уважаемого в родном Бристоле пуэрториканца Денниса и этнической итальянки Терри за счет таланта и упорства пробился сначала из школьной футбольной команды в представляющую местный университет «Флориду Гэйторс», а оттуда попал в НФЛ и вытащил «Пэтриотс» в Супербоул. Он зарабатывал огромные деньги, жил в великолепном доме с невестой Шайенн Дженкинс и воспитывал дочь Авиэль.

Аарон Эрнандес в составе «Пэтриотс»Getty Images

Ллойд дружил с Эрнандесом, потому что встречался с сестрой Шайенн Шанеа и играл за полупрофессиональную команду «Бостон Бэндитс». Общественности обвинения Аарона в убийстве Одина казались лишенными смысла – иногда неизвестные парни убивают знаменитостей, но не наоборот. Ситуация быстро изменилась, когда полиция и прокуратура представили железные доказательства: вечером накануне убийства Эрнандес написал Ллойду и предложил покататься, камеры отследили, что жертва села в машину футболиста и добралась до места преступления. По пути Один обменялся смс с сестрой: «Видела, с кем я уехал? Просто чтобы ты знала – НФЛ». Так парень намекнул, что беспокоится о безопасности.

Вместе с ними в машине находились приятели Эрнандеса, мелкие преступники Карлос Ортис и Эрнест Уоллес. Друзья и родственники давно волновались из-за сомнительной компании Аарона, но он доверял хулиганам и почти каждый день курил с ними марихуану в доме двоюродной сестры Тани Синглтон или у себя в берлоге на подвальном этаже. Само убийство не попало на камеры, зато система слежения в особняке Эрнандеса еще сильнее ухудшила его положение: на видео он ходил по дому вскоре после преступления с предметом, очень похожим на пистолет. На следующий день те же камеры показали, как Шайенн тащила в мешке тяжелый квадратный ящик, по форме напоминавший сейф для оружия.

Между скорбящей сестрой и женихом девушка выбрала Аарона: на суде она до последнего покрывала любимого и заявляла, что не помнит, куда выкинула подозрительный мешок. Прокуратуре не хватало мотива и орудия убийства, но косвенных улик оказалось достаточно. Эрнандеса добили показания владельца «Пэтриотс» Роберта Крафта. Тот вспомнил, что после преступления Аарон ухмыльнулся и сказал: «Жду не дождусь, когда они восстановят хронологию, потому что в момент убийства я веселился в ночном клубе». Следствие установило, что в ту злополучную ночь обвиняемый никакой клуб не посещал. К тому же он проболтался, что знал время смерти еще до коронера.

Дополнительным фактором стало сомнительное прошлое Эрнандеса: за искренней улыбкой и блестящей карьерой 23-летнего парня скрывались проблемы со сдерживанием гнева и проявления насилия. В 2007-м еще во Флориде тинейджер выпил с одноклубником Тимом Тибоу, отказался платить за коктейль и толкнул официанта. Когда его выпроводили из заведения, Аарон ударил менеджера с такой силой, что порвал тому барабанную перепонку, но руководство «Гэйторс» замяло дело. В том же году неизвестный подошел к машине, в которой сидели трое мужчин, и выстрелил пять раз. Все трое выжили и опознали Эрнандеса по фото, но из-за недостатка улик юный тайт-энд отделался несколькими допросами. «Пэтриотс» знали о проблемах парня с самоконтролем и выбрали его лишь в четвертом раунде драфта, несмотря на очевидный талант. Тренер и менеджер Билл Беличик сомневался в психологии Эрнандеса, хотя после перехода поддержал новичка и взял его под личную опеку.

Обаятельный и харизматичный Эрнандес заинтересовал журналистов с дебютного сезонаGetty Images

Собирая улики по делу Ллойда, обвинители внезапно наткнулись в гараже Тани Синглтон на серебристый Toyota4Runner, который разыскивали в связи с другим расследованием. В июле 2012-го в Бостоне этот автомобиль поравнялся на светофоре с машиной, в которой ехали иммигранты из Кабо-Верде Сафиро Фуртадо и Даниэль де Эбрю. Неизвестный водитель крикнул: «Как дела, ниггеры?» – и расстрелял растерявшихся мужчин. Двойное убийство превратилось в висяк из-за отсутствия машины, но полтора года спустя копы нашли покрытый паутиной внедорожник и заподозрили Аарона в очередном преступлении.

Мир Эрнандеса развалился за несколько недель. Кроме пожизненного за убийство Ллойда, ему грозил новый суд. «Пэтриотс» отстранились от ситуации: игроки не давали никаких комментариев, атрибутику с фамилией тайт-энда молниеносно сняли с продажи. Его исключили из команды и лишили зарплаты по контракту. Вдобавок Синглтон, которая заменила Эрнандесу мать и поддерживала на протяжении всей жизни, страдала от тяжелой стадии рака и едва стояла на присяге.

Ключевым свидетелем в обоих расследованиях выступил приятель Аарона, наркодилер и гангстер Александр Брэдли. Он заявил, что находился с футболистом в ночном клубе в Бостоне, когда Фуртадо случайно облил его пивом. Эрнандес пришел в ярость, затащил Брэдли в машину, догнал обидчика и застрелил его с другом. Присяжных на втором суде впечатлили слова Александра о том, что Аарон постоянно курил травку и от этого терял контроль над собой. Кроме того, Брэдли признался, что в 2013-м Эрнандес без причины выстрелил ему в голову. Дилер потерял правый глаз и поклялся, что отомстит спортсмену.

Адвокат Аарона Хосе Баез поймал Брэдли на противоречиях и скомпрометировал его показания – Эрнандеса признали невиновным в убийстве Фуртадо и Де Эбрю. К тому времени это не имело значения, потому что за другое дело футболиста приговорили к пожизненному без права на УДО. Команда юристов составила апелляцию, хотя почти никто из близких Аарона не надеялся на успех. Через пять дней после оправдания по стрельбе в Бостоне Эрнандес, как обычно, поговорил по телефону с Шайенн и пожелал спокойной ночи дочке. На следующее утро его нашли повесившимся в камере исправительного центра Соуза – Барановски в Массачусесте. В крови покойного обнаружили следы курительной смеси K2, побочным эффектом которой являются панические атаки и болезненное возбуждение.

Перед самоубийством Эрнандес засунул под дверь камеры кусок картона, чтобы охранники не смогли быстро войти в помещение. На стене он кровью нарисовал символ масонов – пирамиду с Всевидящим оком – и подписал изображение: «Иллюминаты». Позже полицейские рассказали, что на лбу футболист выписал три отрывка из Библии. Родственники заметили, что в последние месяцы перед смертью Аарон заново увлекся религией. Его смерть подвела итог одному из самых скандальных преступлений США, но оставила много вопросов. Что подталкивало любящего отца к жестокости? Почему у него возникало гнетущее чувство неудовлетворенности? Что спровоцировало Эрнандеса и заставило его всадить пять пуль в Ллойда, которого он так хорошо знал? Действительно ли он не виноват в смертях парней из ночного клуба?

Эрнандес посылает воздушный поцелуй дочери после оправдания в убийстве Фуртадо и Де ЭбрюGetty Images

В январе 2020-го история Аарона снова обрела актуальность: стриминговый сервис Netflix выпустил трехсерийный документальный фильм о расследовании. Создатели выдвинули несколько объяснений странных поступков звезды и раскрыли неизвестные детали его биографии. Проблемы Эрнандеса с психикой начались еще в детстве – его отца считали любящим и заботливым, но на самом деле авторитарный Деннис избивал жену и сыновей. Он внушил Аарону, что тот в любой ситуации должен соответствовать его извращенным представлениям о настоящей мужественности. Растерянный парень во всем полагался на отца, но, когда ему было всего 16, Эрнандес-старший умер во время стандартной операции по удалению грыжи. Смерть Денниса оставила мальчика без опоры, пока мать строила новую жизнь с другим мужчиной.

Еще до этого Аарон испытал внутренний конфликт, потому что сомневался в ориентации. Его привлекали мужчины, но отец внушил ребенку отвращение к подобному типу сексуальности. Эрнандес сразу отмел вариант стать открытым геем. Наоборот, он сделал себя проявлением маскулинности и использовал карьеру в американском футболе как щит от подозрений. «Мы то сходились, то разбегались, – вспомнил Деннис Сансоузи, который играл с Аароном за школьную команду в Бристоле. – Тогда он общался со многими мужчинами, я был лишь малой частью его сексуальной жизни. В школе мало кто признавался в гомосексуальности. Парни впадали в отрицание, занимались футболом и делали вид, что ненавидят голубых».

Внутренний конфликт пожирал Эрнандеса изнутри: даже в тюрьме он жаловался, что вынужден существовать вместе с открытыми геями. Позже брат Аарона Джонатан раскрыл корни психологических проблем – оказалось, что в детстве будущий футболист подвергся сексуальному насилию со стороны знакомого подростка. Естественно, в их семье не обсуждали этот случай, и мальчик сам справлялся с последствиями. «Мой отец очень узко мыслил, особенно в том, что касалось сексуальности, – объяснил Джонатан. – У него было свое определение мужчины, и это могло пугать ребенка, потому что у моего брата накопилось много вопросов о сексуальности».

Уже в тюрьме Эрнандес открылся адвокату Джорджу Леонтиру. «Мне особенно запомнился разговор, когда он спросил, считаю ли я, что геями рождаются, – рассказал юрист. – Я ответил, что верю в это. Аарон считал, что насилие в детстве повлияло на его сексуальность и держался за это, чтобы объяснить поведение». Незадолго до самоубийства Эрнандеса другой заключенный в той же тюрьме Кайл Кеннеди заявил, что имел связь с футболистом. Гомосексуальность спортсмена обсудили на радио: журналисты предположили, что Один Ллойд угрожал рассказать правду об ориентации друга и поплатился жизнью. Возможно, тот эфир стал последней каплей – Аарон не вынес унижения и повесился.

Другая тайная проблема Эрнандеса вскрылась, когда ученые в университете Бостона с разрешения семьи исследовали мозг покойного. Футболист страдал от тяжелой формы энцефалопатии – нарушения тканей мозга, которое ведет к сбоям в работе одного из важнейших органов. «Мы впервые видели мозг молодого человека в таком ужасном состоянии, – призналась проводившая осмотр доктор Энн Макки. – Особенно пострадала лобная доля мозга, а она отвечает за принятие решений. Это могло вызвать необдуманные поступки и спровоцировать насилие. Очевидно, что недуг развивался долгие годы».

Медиа обратили внимание на тяжелые травмы головы, которые часто получают футболисты. Повреждения Эрнандеса игнорировали, потому что он со времен «Гэйторс» сидел на обезболивающем торадоле и не жаловался на боль, чтобы не показаться тряпкой. Представители НФЛ беспокоились о репутации и до последнего утверждали, что спорт безопасен, хотя осмотр многих погибших футболистов еще до Аарона выявил схожие нарушения и энцефалопатию. «Я очень доволен тем, какая работа проводится в плане снаряжения и заботы о здоровье футболистов, – заявил Крафт. – Я играл, мои дети и внуки играют. Я советую каждой матери, которая хочет вырастить сына особенным, отдавать его в американский футбол».

«Пэтриотс» вышли сухими из воды, хотя в ходе расследования выяснилось, что в команде знали о проблемах Эрнандеса. Из-за повреждений мозга тайт-энд страдал от сильной паранойи: везде искал устройства слежения, постоянно ждал ареста и подозревал, что за ним следит ФБР. Руководство команды могло отправить молодую звезду к психологу, но вместо этого сняло для него тайную квартиру в городе Фоксборо с населением меньше 20 тысяч человек, где тот мог расслабиться. Двойная жизнь лишь усугубила иррациональные страхи Аарона. В новом жилье он еще чаще принимал наркотики в компании Ортиса и Уоллеса и завел арсенал из нескольких пистолетов.

По одной из версий Эрнандес убил себя в отчаянной попытке обеспечить невесту и дочь – в штате Массачусетс действует древний закон, по которому смерть преступника во время рассмотрения апелляции освобождает его от ответственности. Возможно, по плану Аарона его должны были признать невиновным – «Пэтриотс» выплатили бы Шайенн гигантскую компенсацию за расторжение контракта. Но этого не произошло – к тому времени особняк продали, чтобы оплатить расходы на адвокатов и моральный ущерб семье Одина, а новый суд против юристов клуба НФЛ лишь вогнал бы семью в очередную долговую яму.

Каким-то образом Эрнандесу удавалось сочетать психические отклонения с гениальными выступлениями за «Пэтриотс». Он скрывал ориентацию и воспитывал дочь, стрелял в незнакомых людей, а потом устраивал романтические сюрпризы невесте. Полиция установила, кто убил Ллойда, но главный вопрос навсегда останется без ответа: даже самый подробный докьюментари не объяснит, что творилось в голове у Аарона Эрнандеса.

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