Родители агента НФЛ скончались от COVID-19 с разницей в шесть минут

Агент, работающий с игроками НФЛ, потерял обоих родителей с разницей в 6 минут.

Отец и мать Бадди Бэйкера скончались от коронавируса. «Мы живем в мире, в котором каждый думает: «Это не может случиться со мной, это не может случиться с нами, это не может случиться с моей семьей». Ну, с нами это случилось. Я хотел бы воспользоваться моментом и сделать так, чтобы люди изменили отношение к проблеме», – цитирует Бадди TMZ.

По словам Бэйкера, его родители были в прекрасном физическом состоянии еще за несколько недель до трагедии.

Они состояли в браке 51 год.

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