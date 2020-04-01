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Родители агента НФЛ скончались от COVID-19 с разницей в шесть минут
Жуткая трагедия.
Агент, работающий с игроками НФЛ, потерял обоих родителей с разницей в 6 минут.
Отец и мать Бадди Бэйкера скончались от коронавируса. «Мы живем в мире, в котором каждый думает: «Это не может случиться со мной, это не может случиться с нами, это не может случиться с моей семьей». Ну, с нами это случилось. Я хотел бы воспользоваться моментом и сделать так, чтобы люди изменили отношение к проблеме», – цитирует Бадди TMZ.
- По словам Бэйкера, его родители были в прекрасном физическом состоянии еще за несколько недель до трагедии.
- Они состояли в браке 51 год.
- В США зафиксировано уже более 190 тыс зараженных COVID-19.
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