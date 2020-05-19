Революционная идея не нравится болельщикам – ее называют расистской.

Комиссионер Роджер Гуделл на виртуальной конференции 19 мая представит несколько шагов для расширения возможностей представителям меньшинств стать главными тренерами и генеральными менеджерами клубов НФЛ.

По информации NBC Sports, через наем представителей меньшинств клубы смогут улучшить позицию на драфте. Клуб, нанявший представителя меньшинства главным тренером, в третьем раунде драфта поднимется на шесть позиций. Клуб с представителем меньшинства на посту главы администратора взлетит сразу на 10 позиций.

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Еще на пять мест позиция клуба в четвертом раунде драфта увеличится, если такой специалист проработает три года. Также поспособствует назначение представителя меньшинства тренером квотербеков – клуб получит компенсационный выбор в четвертом раунде драфта. Даже переход представителя меньшинства в другой клуб даст бонусы предыдущему.

Также НФЛ рассмотрит возможность расширения правила Руни: это обяжет клубы приглашать на собеседование минимум двух кандидатов от нацменьшинств на позицию главного тренера и минимум одного – на должность координатора.

В комментариях к оригиналу публикации пользователи интернета выражают недовольство предлагаемыми нововведениями, напротив, считая их дискриминационными и расистскими.

«Одна из самых расистских идей, которые я слышал. Вот тебе и приглашение лучших кандидатов».

«Если бы я был темнокожим, меня бы это оскорбило».

«Разве эта концепция не расистская по сути?»

Правило Руни обязывает все 32 клуба НФЛ собеседовать представителей BAME (темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).

Действующий победитель Супербоула – «Канзас Сити Чифс».

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