Главный активист американского футбола высказался о трагедии.

Куотербек Колин Каперник поддержал беспорядки, начавшиеся после убийства темнокожего мужчины в США.

В Миннеаполисе два дня подряд проходят массовые демонстрации, переходящие в столкновения с полицией и беспорядки. Такую реакцию спровоцировал ролик, на котором полицейские произвели задержание 46-летнего темнокожего мужчины Джорджа Флойда – тот якобы оплатил покупку в магазине фальшивым чеком. Коп надел на парня наручники и коленом придавил его горло – Флойд провел в таком положении несколько минут, потерял сознание от нехватки кислорода, а позже скончался в больнице.

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На жуткую трагедию отреагировал чемпион UFC Джон Джонс, теперь это сделал и Колин Каперник – тот самый игрок в амфут, который отказался встать во время гимна США из-за унижения темнокожих. «Когда вежливость ведет к смерти, восстание – единственная логичная реакция. Крики о мире прольются, и когда они это сделают – то не будут услышаны, потому что ваше насилие породило это сопротивление. Мы имеем право бороться! Покойся с миром, Джордж Флойд», – написал Каперник в твиттере.

Из-за политической деятельности Каперник с 2016 года находится без клуба.

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Американский футбол Каперник отказался встать во время гимна США из-за унижения темнокожих 27/08/2016 В 17:41