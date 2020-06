The Weeknd перевел 200 тыс долларов в фонд Каперника по поддержке протестующих в Миннеаполисе

Рэпер перевел полмиллиона благотворительным организациям.

Рэпер The Weeknd перечислил 200 тыс долларов фонду Колина Каперника Know Your Rights Camp.

Организация занимается борьбой за расовое равенство. На фоне протестов в США после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе Каперник запустил инициативу по поддержке протестующих против ущемления прав темнокожего населения – в рамках начинания фонд куотербека покрывает судебные издержки арестованных в ходе беспорядков.

«Продолжайте поддерживать наших братьев и сестер, рискующих всем ради реальных перемен в наших черных жизнях», – подписал пост The Weeknd и выложил несколько скринов с чеками из благотворительных организаций. В том числе – на 200 тыс долларов в фонд Каперника.

Из-за политической деятельности Каперник с 2016 года находится без клуба.

The Weeknd – троекратный обладатель премии «Грэмми».

