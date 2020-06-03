Американский футбол

The Weeknd перевел 200 тыс долларов в фонд Каперника по поддержке протестующих в Миннеаполисе

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Колин Каперник

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
18 минут назад

Рэпер перевел полмиллиона благотворительным организациям.

Рэпер The Weeknd перечислил 200 тыс долларов фонду Колина Каперника Know Your Rights Camp.

Организация занимается борьбой за расовое равенство. На фоне протестов в США после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе Каперник запустил инициативу по поддержке протестующих против ущемления прав темнокожего населения – в рамках начинания фонд куотербека покрывает судебные издержки арестованных в ходе беспорядков.

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«Продолжайте поддерживать наших братьев и сестер, рискующих всем ради реальных перемен в наших черных жизнях», – подписал пост The Weeknd и выложил несколько скринов с чеками из благотворительных организаций. В том числе – на 200 тыс долларов в фонд Каперника.

  • Из-за политической деятельности Каперник с 2016 года находится без клуба.
  • The Weeknd – троекратный обладатель премии «Грэмми».

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