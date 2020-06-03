The Weeknd перевел 200 тыс долларов в фонд Каперника по поддержке протестующих в Миннеаполисе

Колин Каперник
Фото: Getty Images
Рэпер перевел полмиллиона благотворительным организациям.
Рэпер The Weeknd перечислил 200 тыс долларов фонду Колина Каперника Know Your Rights Camp.
Организация занимается борьбой за расовое равенство. На фоне протестов в США после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе Каперник запустил инициативу по поддержке протестующих против ущемления прав темнокожего населения – в рамках начинания фонд куотербека покрывает судебные издержки арестованных в ходе беспорядков.
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«Продолжайте поддерживать наших братьев и сестер, рискующих всем ради реальных перемен в наших черных жизнях», – подписал пост The Weeknd и выложил несколько скринов с чеками из благотворительных организаций. В том числе – на 200 тыс долларов в фонд Каперника.
- Из-за политической деятельности Каперник с 2016 года находится без клуба.
- The Weeknd – троекратный обладатель премии «Грэмми».
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