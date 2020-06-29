Темнокожего игрока в американский футбол вывели из состава клуба за гомофобию

Кристион Джонс позволил себе недопустимые высказывания.

Клуб Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос» исключил темнокожего футболиста из состава за проявление гомофобии.

27-летний Кристион Джонс заявил в твитере об отрицательном отношении к ЛГБТ и в течение нескольких часов отвечал на комментарии пользователей, подчеркивая, что не отрекается от изначальной позиции. Первый твит уже удален, но скриншоты сохранились. «Мужчина не должен быть с мужчиной, а женщина не должна быть с женщиной», – написал игрок.

НФЛ Трамп бойкотирует НФЛ вслед за матчами футбольной сборной из-за преклонения колена 19/06/2020 В 19:00

Лига и клуб прокомментировали инцидент. Джонс выведен из состава «Эдмонтона». «Лига не претендует на совершенство, но старается принимать и восхищаться нашими различиями, уважать их и права человека. В лиге нет места комментариям, унижающим людей по признаку религии, пола или сексуальной ориентации. Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество», – говорится в заявлении.

Джонс пополнил состав «Эдмонтона» в середине сезона-2019.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

НФЛ На новой арене НФЛ устроили «Супер Смыв» – одновременно спустили воду в 1430 унитазах 19/06/2020 В 16:32