Американский футбол

Темнокожего игрока в американский футбол вывели из состава клуба за гомофобию

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Кристион Джонс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
29 минут назад

Кристион Джонс позволил себе недопустимые высказывания.

Клуб Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос» исключил темнокожего футболиста из состава за проявление гомофобии.

27-летний Кристион Джонс заявил в твитере об отрицательном отношении к ЛГБТ и в течение нескольких часов отвечал на комментарии пользователей, подчеркивая, что не отрекается от изначальной позиции. Первый твит уже удален, но скриншоты сохранились. «Мужчина не должен быть с мужчиной, а женщина не должна быть с женщиной», – написал игрок.

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Лига и клуб прокомментировали инцидент. Джонс выведен из состава «Эдмонтона». «Лига не претендует на совершенство, но старается принимать и восхищаться нашими различиями, уважать их и права человека. В лиге нет места комментариям, унижающим людей по признаку религии, пола или сексуальной ориентации. Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество», – говорится в заявлении.

  • Джонс пополнил состав «Эдмонтона» в середине сезона-2019.

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