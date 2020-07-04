Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» может сменить название из-за обвинений в расизме

Семь лет назад владелец заявил, что такого не случится никогда.

Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» работает над сменой названия.

Фанаты обвиняют команду в расизме. «Редскинс» переводится как «краснокожие» – болельщики считают, что это оскорбляет коренное население Америки. История тянется уже давно – в 2013 году клуб ненадолго сменил имя с Washington Redskins на D.C. Redskins (поменял часть названия, обозначающую территориальную принадлежность, но оставил в имени «краснокожие»), лишь выбесив общественность.

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«Мы никогда не изменим имя команды. Будучи фанатом «Редскинс» на протяжении всей жизни, я думаю, что и остальные фаны понимают великие традиции команды. Мы никогда не изменим название. Вот так просто. Никогда – можете написать капсом», – заявил тогда владелец клуба Дэн Снайдер USA Today.

Настроения в американском обществе после убийства Джорджа Флойда заставили клуб смягчиться. «В свете недавних событий в стране и позиции нашего сообщества, «Вашингтон Редскинс» объявляют, что команда пересмотрит название команды», – приводит CNN свежее заявление клуба.

Спонсоры и лига поддержали решение команды.

В мае в США началась волна протестов и беспорядков после убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда белокожим полицейским.

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