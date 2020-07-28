Инцидент произошел еще в 2015 году, но правосудие вершится только сейчас.

Бывший игрок в американский футбол Дана Стаблфилд осужден за изнасилование.

Суд огласил решение после 9 месяцев разбирательств и через пять лет после того, как жертва сообщила о сексуальном насилии в полицию. Стаблфилд заманил на тот момент 31-летнюю женщину с нарушениями развития в свой дом в Калифорнии 9 апреля 2015 года под предлогом работы по уходу за детьми. Дана связался с женщиной через сайт по поиску нянь и пригласил на собеседование

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Встреча длилась около 20 минут, но позже женщина вернулась в дом – она получила сообщение от Стаблфилда с намерением заплатить ей за потраченное время. Изнасиловав ее, Дана дал девушке 80 долларов и отпустил. Женщина сразу обратилась в полицию и сообщила об инциденте. Как сообщает ESPN, 49-летнего Стаблфилда признали виновным в изнасиловании с применением силы, насильственном заключении. Суд отметил, что подсудимый угрожал жертве пистолетом.

Дане грозит до 15 лет тюрьмы.

За карьеру он поиграл в «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Вашингтон Редскинз», выиграл Супербоул.

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