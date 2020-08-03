Дуэйн «Скала» Джонсон стал совладельцем лиги XFL по американскому футболу

Заплатил 15 миллионов долларов за турнир-банкрот.

Актер и бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон стал совладельцем профессиональной лиги по американскому футболу XFL.

Джонсон вместе с партнером, компанией RedBird Capital, выкупил обанкротившуюся спортивную организацию за несколько часов до начала официальных торгов. Дуэйн и RedBird Capital в равных долях заплатили 30 миллионов долларов. При этом Скала разделит акции с бывшей женой Дани Гарсией, которая также вошла в правление лиги.

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«Я и представить не мог лучшего результата для XFL. Дани, Дуэйн и Джерри [Кардинале, босс RedBird Capital] – лучшая из возможных групп владельцев, которая поведет вперед всю организацию. Их суммарный послужной список в сфере развлечений, медиа и спорта захватывает дух. Думаю, наших фанатов, игроков, тренеров и партнеров ждет нечто совершенно особенное», – сказал президент XFL Джеффри Поллак. Об этом сообщил Sportico.

Лига по амфуту обанкротилась в апреле 2020 года по ходу дебютного сезона из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

В заявлении о банкротстве предыдущий владелец XFL, компания Alpha Entertainment, оценила долги лиги в диапазоне от 10 до 50 млн долларов.

За первую неделю XFL посмотрели три миллиона телезрителей в США, на последней пятой неделе аудитория уменьшилась примерно до 1,5 млн человек.

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