Демократ Джо Байден выиграл выборы в США у Дональда Трампа, и американские спортсмены приветствуют нового президента. 77-летний Байден – популярный выбор: в его поддержку высказывались баскетболисты, футболисты, фигуристы и не только.

В юности Байден сам занимался спортом – играл в американский футбол и преуспел на позициях хавбека и ресивера. Будущий политик занялся футболом, чтобы поднять самооценку – он заикался, из-за чего был объектом насмешек у сверстников в школе.

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«Мне не хватало уверенности в своей способности общаться, но я всегда был уверен в спортивных способностях. Спорт оказался моим билетом к признанию. В игре меня было нелегко запугать, даже когда я заикался. Я просто говорил: «Дайте мне мяч», – написал Байден в мемуарах 2007 года.

Джон Уолш, бывший тренер президента, говорил, что Байден был одним из лучших распасовщиков, что он видел за 16 лет работы. Уолш в 1960 году возглавил команду академии Арчмир, которая за последние десять лет не выигрывала более двух раз за сезон. С приходом дуэта Уолш-Байден все изменилось: футболисты выиграли титул конференции, и Байден был одной из главных причин.

В архивных записях Daily Pennsylvanian утверждается, что Джо провел четыре тачдауна в четырех играх и стал лидером команды по этому пункту. Также он забил шесть раз в четырех матчах вне конференции, что принесло ему 60 очков за сезон. До сих пор этот показатель остается одним из самых высоких в штате Делавэр.

Байден играл в американский футбол и в университете Делавэра, хотя детали вызывают споры у биографов и журналистов. В мемуарах он написал, что перестал играть на первом курсе, так как спорт негативно влиял на успеваемость. На решение уйти из команды повлияли родители.

В мае 2012 года Уолш был занесен в Зал спортивной славы Делавэра, и Байден, к тому времени отбывший первый срок на посту вице-президента, выступил с речью. «Он призывал нас играть в футбол так, будто мы проживаем жизнь – со страстью и честью», – говорил заместитель Барака Обамы.

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