В США во время матча школьных команд произошло нападение на судью – его совершил один из футболистов, затаивших на рефери обиду за удаление.

18-летний Эммануэль Дюрон был изгнан с поля, но через несколько секунд вернулся и на скорости сбил арбитра корпусом. Тот упал и пару минут не мог подняться, ему потребовалась медицинская помощь.

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По данным The Monitor, полиция арестовала Дюрона. Теперь он обязан выплатить пострадавшему 10 тысяч долларов за нанесение вреда здоровью.

Эпизод произошел в матче между Высшими школами Эдинбурга и PSJA.

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