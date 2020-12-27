Первокурсник из университета Юты, раннинбек местной команды Тай Джордан умер в возрасте 19 лет, сообщили в учебном заведении
Согласно данным полицейского управления Дентона, вечером к ним поступил звонок. Они выехали на место и обнаружили жертву с одним огнестрельным ранением.
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«После предварительного расследования мы полагаем, что это была случайная стрельба, в результате которой жертва случайно застрелилась», – сказала ESPN сотрудник отдела общественной информации департамента полиции Дентона Эллисон Беквит.
- Джордан считался одним из самых талантливых игроков университета, обновляя разные рекорды.
- В августе у игрока от рака умерла мать. Ей было 43 года.
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