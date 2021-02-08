Итак, давайте по порядку. «Тампа-Бэй Бакканирс» – новый чемпион НФЛ. Защита «Тампы» сняла корону с «Канзас-Сити» и передала ее Тому Брэди, который присоединился к команде только перед этим сезоном. Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене «Рэймонд Джеймс Стэдиум» в Тампе (штат Флорида) и завершилась со счетом 31:9.

Эта победа для «Тампы» стала второй в истории. До этого клуб побеждал в 2002 году. «Канзас-Сити» выиграл решающий матч прошлого сезона, также на счету клуба победа в 1969 году. Рекордсменами НФЛ являются «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», на счету которых по шесть побед. А теперь представьте масштаб личности. У Тома Брэди – квотербека «Тампы» и бывшего квотербека «Пэтриотс» семь побед в Супербоуле. Еще три и у Тома закончатся пальцы для чемпионских перстней. Придется надевать подва кольца на один палец. Хотя, Брэди уже 43, и хоть он не собирается заканчивать карьеру, вряд ли он на стабильно высоком уровне сможет отпахать еще 3-4 года. Но примерно такие же прогнозы строили специалисты, когда Том Брэди перешел в «Бакканирс». А вообще у Тома на счету 10 финальных матчей, что является рекордным показателем.

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Это был 55-й Супербоул. В перерыве выступил The Weeknd. А в конце матча на поле выбежал фанат, который ярдов набрал больше, чем вся атака «Канзас-Сити» за матч. Его в итоге поймали, но он успел повеселить трибуны.

Еще один факт, над реальностью которого посмеивались в начале сезона. «Тампа-Бэй Бакканирс» – первая команда в истории НФЛ, сыгравшая в Супербоуле на домашнем стадионе. Посмеивались, на всякий случай, потому что не особо верили в то, что команда куда-то пробьется даже с Томом Брэди. Решение о месте проведения матча принималось в 2016 году. Игра изначально должна была пройти в Лос-Анджелесе, но из-за проблем с возведением стадиона позднее решили отдать Супербоул Тампе. Из-за пандемии на 75-тысячном стадионе присутствовали около 25 тыс. зрителей (рекордно низкая посещаемость Супербоула), при этом порядка 7,5 тыс. из них – приглашенные работники сферы здравоохранения. «Рэймонд Джеймс Стэдиум» в третий раз принимал Супербоул.

Ну и последнее, но по счету, а не по значимости. Супербоул в составе «Тампы» выиграли несколько потерянных игроков. Антонио Браун долго и болезненно расставался с «Питтсбургом», спорил с «Рейдерс», почти заиграл в «Пэтриотс», но в итоге приземлился в «Тампе» и помог Тому выиграть седьмой титул. На счету Антонио тачдаун. Леонарда Фурнетта отчислили соседи «Тампы» – «Джексонвилль Джагуарс». Игрок обиделся, ему было, что доказывать. И он доказал. На его счету выносной тачдаун. Ну а третьим героем матча стал тайт-энд Роб Гронковски. Он завершил карьеру в позапрошлом году. Но как только узнал, что Том Брэди собирает банду в штате Флорида для похода за Супербоулом, резко вышел из отставки, сдал тесты физической готовности и отправился на тренировку «Тампы». Смешной факт: Роб должен был сдавать ежедневные тесты на скорость и всякое такое, пока пандемический мир не давал ему возможности приехать и лично позаниматься с тренером. В итоге Гронк, чтобы не заморачиваться, за один день записал несколько спринтов в разной одежде, а потом, лежа на диване, отправлял их в нужное время кому надо.

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Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении.

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