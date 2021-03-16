Бывший игрок петербургского клуба «Северный легион» Никита Воробьев убил прохожего. 24-летнего ди-энда задержали в Москве.
Спортсмен повалил прохожего на землю, избил его ногами и добил молотком. Преступника задержали в квартире друга. Воробьев заявил следователям, что прохожий был похож на ведьму и нуждался в экзорцизме. После таких высказываний футболист пройдет психиатрическую экспертизу, сообщает телеграм-канал Mash, который опубликовал видео инцидента.
- Воробьев покинул «Северный легион» после подозрений в краже денег в раздевалке у одноклубников.
- Личность жертвы пока не установлена.
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