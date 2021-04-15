В средней школе северо-западного Иллинойса студенты заставили темнокожего игрока в американский футбол сесть под висящие банановые шкурки в раздевалке. Расисты угрожали сломать колени игроку, если он не повинуется.

Следователи опросили студентов, тренеров и сотрудников и передали свои выводы прокурорам. Расследование установило, что участники являются товарищами по команде пострадавшего, некоторые из них – темнокожие. Среди них – темнокожие.

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Однако по словам пострадавшего, он не чувствует себя жертвой. «Я хочу дать понять, что со мной все в порядке. Все беспокоятся обо мне и проявляют заботу обо мне, и я очень это ценю. Но не могли бы вы прекратить говорить об инциденте и видео? Я понимаю, что все хотят справедливости для меня, но я уже рассказал о своих чувствах полиции и друзьям. Мне нравится футбольная команда, в которой я играю, они хорошие ребята. Я знаю их лично. Я поговорил с ними, рассказал им о своих чувствах, и они извинились. Поэтому, пожалуйста, не преследуйте, не запугивайте и не угрожайте им. Наконец, я хочу восстановить студенческую и спортивную жизнь, поэтому,если вы когда-нибудь увидите меня или узнаете, кто я такой, относитесь ко мне в первую очередь как к человеку, а не как к жертве», – приводит слова студента KWQC

Инцидент случился в округе Рок-Айленд.

Имя пострадавшего не называется.

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