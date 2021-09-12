В матче студенческой лиги NCAA между «Майами Харрикейнс» и «Аппалачиан Стейт Маунтинирс» все внимание болельщиков сфокусировалось не на игре. Прямо во время встречи зрители наблюдали за спасением кота.
Животное держалось за выступ верхнего яруса арены, уцепившись когтями одной лапы за брезент. В это время болельщики внизу растянули флаг США, и, когда кот не удержался и полетел вниз, ему обеспечили мягкую посадку. После того, как стало ясно, что с котиком все в порядке, стадион взревел громче, чем в финале Супербоула.
НФЛ
Космическое объявление календаря НФЛ из риса. Увидите – обалдеете
- «Харрикейнс» победили «Маунтинирс» со счетом 25:23.
- Турнир NCAA только стартовал – команды отыграли по 2 встречи.
НФЛ
Завершен 1-й раунд драфта НФЛ. Есть сенсации?
Американский футбол
Игрока в амфут сняли на видео с бананами. Ему угрожали переломами