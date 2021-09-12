В матче студенческой лиги NCAA между «Майами Харрикейнс» и «Аппалачиан Стейт Маунтинирс» все внимание болельщиков сфокусировалось не на игре. Прямо во время встречи зрители наблюдали за спасением кота.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Животное держалось за выступ верхнего яруса арены, уцепившись когтями одной лапы за брезент. В это время болельщики внизу растянули флаг США, и, когда кот не удержался и полетел вниз, ему обеспечили мягкую посадку. После того, как стало ясно, что с котиком все в порядке, стадион взревел громче, чем в финале Супербоула.

НФЛ Космическое объявление календаря НФЛ из риса. Увидите – обалдеете 13/05/2021 В 21:56

«Харрикейнс» победили «Маунтинирс» со счетом 25:23.

Турнир NCAA только стартовал – команды отыграли по 2 встречи.

НФЛ Завершен 1-й раунд драфта НФЛ. Есть сенсации? 30/04/2021 В 06:26