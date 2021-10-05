Сборная России по американскому футболу не смогла приехать на матч отборочного раунда чемпионата Европы против Чехии, но победила подбрасыванием монетки.

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Игра между Чехией и Россией должна была состояться 2 октября в Праге. Но из-за проблем с документами матч сорвался: визовую поддержку российской команде должна была оказать принимающая сторона, Федерация американского футбола Чехии, однако предоставить набор необходимых документов в срок не удалось. Чешская федерация объяснила форс-мажор ограничениями в работе посольства Чехии в России.

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Международной федерации американского футбола (IFAF) постановила определить победителя несостоявшегося матча жребием с помощью подбрасывания монетки. В итоге по результатам жребия Россия была признана победителем в матче со сборной Чехии. Впрочем, президент Федерации американского футбола России (ФАФР) Артемий Роговой не спешил радоваться победе: он заявил, что российская сторона осталась разочарована действиями IFAF и представителей Чехии.

«Вся необходимая информация для получения приглашения была отправлена принимающей стороне 17 августа, но получили мы его лишь 23 сентября. Срыв дедлайна случился из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске, отказывалось принимать действия по организации матча и не делегировало свои обязанности другим лицам. В регламенте чемпионата есть пункт про ненамеренный срыв игры по вине одной из сторон. Комиссия отказалась его применять, и разделила ответственность между сторонами, вменив нам задним числом обязательства по отправке документов более ранней датой.

Отношение чешской стороны к выполнению своих обязательств в ходе организации выездного матча, и особенно отдельные реплики в адрес нашей страны, не будут оставлены без внимания и ответной реакции. Однако сейчас всем нам нужно сосредоточиться на подготовке к следующей игре. Сборная России возобновляет свои тренировки. Учитывая особые обстоятельства, мы бросим все силы на организацию выезда в Швейцарию. Права на проигрыш у нас нет», – цитирует Рогового официальная страница Восточно-европейской Суперлиги во «Вконтакте»

Последний раз сборная России играла в 2019 году: уступила Швеции в Москве и сборной Великобритании в Лондоне.

Теперь Россия сыграет на выезде против сборной Швейцарии. Матч состоится 30 или 31 октября 2021 года – точная дата будет определена позже.

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