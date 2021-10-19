Игрок в американский футбол Джей Джей Уивер признался, что у него шесть пальцев на правой руке. 21-летний футболист «Кентуки Уайлдкэтс» скрывал шестой палец с рождения, но недавно признался в интервью ESPN после того, как фанаты заметили это во время матча.

«Я всегда прячу палец и никогда никому не говорю, потому что меня дразнили, издевались за то, что я другой. Меня называли инопланетянином. Я не единственный с таким строением, поэтому открываться, наконец рассказать свою историю и получить приятную обратную свзяь – это благословение», – сказал футболист.

В начале 2021 года Кентукки подарил Уиверу специальную перчатку для руки.

Уивер родился с полидактилией, аномальным развитием анатомического строения человека, когда пальцев на руках или ногах больше обычного.

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