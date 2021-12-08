31-летний бывший игрок в американский футбол Гленн Фостер-младший, ранее выступавший за команду НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс», умер 6 декабря в Реформе (Алабама) после задержания полицией 4 декабря.

При задержании он оказал сопротивление органам правопорядка. Ему было предъявлено обвинение в нападении и грабеже.

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Сабрина Фостер, мать скончавшегося футболиста, поделилась подробностями смерти сына.

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«Он скончался в заключении после того, как местные правоохранительные органы отказали ему в медицинской помощи. Мы заявили, что она ему необходима, но ему отказывали в течение двух дней. Я говорила им, что Гленн не ел и не пил, поэтому его органы могут отказать, но это никого не волновало», – цитирует Сабрину Фостер The Daily Beast.

Фостер не был выбран на драфте НФЛ 2013 года. В сезоне-2013/2014 он сыграл 12 матчей за «Нью-Орлеан Сэйнтс», а в следующем сезоне – пять. В августе 2015 года Гленн покинул команду из-за травм. В последние годы он работал агентом по недвижимости.

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